Лебедь-кликун Гоша поселился в казанском зооботсаду

Сейчас лебедь-кликун живет вместе с огарями и нильскими гусями. «Отнеслись к новому соседу с подозрением, но уже сейчас они стали лучшими друзьями: вместе едят, плавают и защищают друг друга от нападок вечно недовольных казарок», — рассказали в казанском зооботсаду.