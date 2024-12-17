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Лебедь-кликун Гоша поселился в казанском зооботсаду

Пернатого привезли из Чукотки.

Источник: казанский зооботсад

Новым обитателем казанского зооботсада стал лебедь-кликун. Пернатого по имени Гоша привезли из Чукотки, он нуждался в профессиональном уходе и заботе.

Птицу, преодолевшую путь в 10 тыс. км, осмотрели ветврачи. Специалисты взяли у пернатого кровь на анализы и для определения пола, дали необходимые препараты и провели чипирование.

Гоше нужно было пройти 21-дневный карантин, после чего его выпустили на озеро исторической территории зооботсада.

Сейчас лебедь-кликун живет вместе с огарями и нильскими гусями. «Отнеслись к новому соседу с подозрением, но уже сейчас они стали лучшими друзьями: вместе едят, плавают и защищают друг друга от нападок вечно недовольных казарок», — рассказали в казанском зооботсаду.

Напомним, историческая часть казанского зооботсада закрылась 10 ноября для посетителей до весны. При этом животные остались в своих вольерах, а киперы продолжают за ними уход в прежнем режиме.

флора и фауна