Лебедь-кликун Гоша поселился в казанском зооботсаду

Новым обитателем казанского зооботсада стал лебедь-кликун. Пернатого по имени Гоша привезли из Чукотки, он нуждался в профессиональном уходе и заботе.
Птицу, преодолевшую путь в 10 тыс. км, осмотрели ветврачи. Специалисты взяли у пернатого кровь на анализы и для определения пола, дали необходимые препараты и провели чипирование.
Гоше нужно было пройти 21-дневный карантин, после чего его выпустили на озеро исторической территории зооботсада.
Сейчас лебедь-кликун живет вместе с огарями и нильскими гусями. «Отнеслись к новому соседу с подозрением, но уже сейчас они стали лучшими друзьями: вместе едят, плавают и защищают друг друга от нападок вечно недовольных казарок», — рассказали в казанском зооботсаду.
Напомним, историческая часть казанского зооботсада закрылась 10 ноября для посетителей до весны. При этом животные остались в своих вольерах, а киперы продолжают за ними уход в прежнем режиме.