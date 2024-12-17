Губернатор Иркутской области рассказал о диапазонах энергопотребления

Сейчас Игорь Кобзев сообщил, что работа продолжится. Предстоит узнать, сколько домов в регионе с электроотоплением. Напомним, для этого необходимо обратиться в Иркутскэнергосбыт с определенным перечнем документов. Жителей попросили включиться в дальнейшую работу, чтобы представить доказательную базу и добиться еще больших результатов.