Губернатор Иркутской области рассказал о диапазонах энергопотребления

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии, которая проходит в регионе 17 декабря, прокомментировал ситуацию с формированием тарифов на электроэнергию. Напомним, ранее правительство России с января 2025 года определило для всех регионов единые максимальные значения потребления электрической энергии.
Для первого «льготного» диапазона в месяц 3900 кВт*ч, для второго диапазона — 6000 кВт*ч. В результате анализа региональное правительство увеличило предельно максимальные значения первого и второго диапазонов. Максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона — 10800 кВт*ч.
Максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт*ч в месяц.
Сейчас Игорь Кобзев сообщил, что работа продолжится. Предстоит узнать, сколько домов в регионе с электроотоплением. Напомним, для этого необходимо обратиться в Иркутскэнергосбыт с определенным перечнем документов. Жителей попросили включиться в дальнейшую работу, чтобы представить доказательную базу и добиться еще больших результатов.
Жителей попросили включиться в дальнейшую работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что продажу алкоголя ограничат в Иркутске 21 декабря.