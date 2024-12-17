В Нефтекамске уже вторые сутки не могут найти 14-летнего школьника

В башкирском городе Нефтекамск второй день разыскивают 14-летнего школьника. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.
По данным ведомства, вчера, 16 декабря, в 06:30 мальчик ушел из дома и все еще не вернулся обратно.
Сотрудники МВД попросили помочь в поисках всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, и обратиться в полицию по телефонам 8 (987) 618−03−11 или 2−29−02.
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