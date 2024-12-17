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Бывшую школу на Римского-Корсакова реконструируют под жилье

Компания «Балтийская коммерция» реконструирует бывшую школу на проспекте Римского-Корсакова, 69.

Здание планируют превратить в многоквартирный жилой дом с подземным гаражом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Соответствующий проект, выполненный ООО «Архитектурное бюро “Студия 44”», рассмотрят 18 декабря на Градостроительном совете. Известно, что «Балтийская коммерция» приобрела здание школы на торгах у АО «Почта России» в декабре 2023 года.

Сумма сделки оценивается в 350 млн рублей. Отметим, что в здании школы в свое время размещался Профессиональный лицей работников связи, Департамент Главного управления путей сообщения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Центр Курехина и вторую сцену Музыкального театра откроют для посетителей в 2025 году.

архитектура