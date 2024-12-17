Белорусские банки предупредил о двух «скамах» от имени известных компаний

Так, «МТБанк» предлагает потребительский кредит под 9,99% годовых. Информацию об этом можно найти на официальном сайте финансового учреждения, а вот в лентах соцсетей его размещают от имени фейковых аккаунтов банка. Также есть объявления об акциях или опросах. За участие в них обещается зачислить деньги на карту. Если пользователь захочет его оформить, ему нужно будет кликнуть по фишинговой ссылке. Таким образом мошенники узнают личные данные человека, чтобы использовать их для обмана.
От имени «Альфа-Банка» предлагается проект «Банк для бизнеса». Якобы ИП смогут через него получать расчеты с помощью сервисов Apple Pay и Samsung Pay. На самом деле, это тоже схема получения персональных данных «клиента», которые будут использованы злоумышленниками.
Ранее в Нацбанке заявили, что в рамках борьбы с мошенничествами временно вводятся ограничения на снятие наличных с карт иностранных банков. Мера будет действовать с 20 декабря 2024 года по 1 февраля 2025 года. В этот период ежемесячно можно будет снять не более 25 базовых величин, то есть до тысячи белорусских рублей (около 29,7 тысячи российских или примерно 289 долларов). С 1 января 2025 года это будет сумма не более 1050 рублей (31,2 тысячи российских или около 302 долларов).
Нацбанк запретил также вносить наличные на счет через банкоматы, инфокиоски и другие подобные устройства по системе ЕРИП без карточки или без использования «иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя».