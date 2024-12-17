Белорусские банки предупредил о двух «скамах» от имени известных компаний

Ранее в Нацбанке заявили, что в рамках борьбы с мошенничествами временно вводятся ограничения на снятие наличных с карт иностранных банков. Мера будет действовать с 20 декабря 2024 года по 1 февраля 2025 года. В этот период ежемесячно можно будет снять не более 25 базовых величин, то есть до тысячи белорусских рублей (около 29,7 тысячи российских или примерно 289 долларов). С 1 января 2025 года это будет сумма не более 1050 рублей (31,2 тысячи российских или около 302 долларов).