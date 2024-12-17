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В Омской области продолжает сильно расти заболеваемость коронавирусом

Во вторник, 17 декабря 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 9 по 15 декабря 2024 года.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,22 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

Несмотря на снижение общего показателя по стране, в Омской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Так, по данным федерального оперштаба, с 9 по 15 декабря 2024 года в Омской области выявлено 378 новых случаев коронавируса. Заявляется о 21 госпитализации и 395 выздоровевших.

Напомним, что неделей ранее сообщалось о 369 случаях коронавируса в Омской области.

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