В Омской области продолжает сильно расти заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,22 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.