Росконгресс совместно с РНФ будет популяризировать российскую науку

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и Российский научный фонд (РНФ) будут организовывать и проводить совместные конгрессно-выставочные мероприятия по популяризации результатов исследований отечественных ученых и разработчиков, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны. Соответствующее соглашение подписано во вторник, передает корреспондент ТАСС.
Документ подписали директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.
По информации пресс-службы Фонда Росконгресс, в рамках соглашения стороны планируют оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, развивать международные коммуникационные площадки в России и за рубежом.
«Фонд Росконгресс и Российский научный фонд давно и продуктивно взаимодействуют. Сегодня мы формализуем это взаимодействие и подписываем соглашение, расширяющее сотрудничество двух организаций, на что возлагаем большие надежды. Уверен, что расширение партнерства фондов позволит усилить научно-технологическую повестку центральных конгрессно-выставочных мероприятий страны и усилит представительство ведущих ученых на крупнейших международных площадках Фонда Росконгресс. Это даст возможность представить широкой общественности значимые фундаментальные научные результаты и передовые технологии, направленные на обеспечение независимости и конкурентоспособности страны и обеспечение ее технологического суверенитета», — сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
По словам Стуглева, сотрудничество позволит еще больше обогатить мероприятия за счет глубокой экспертной проработки тем, подбора спикеров и модераторов, а также представить на площадках еще больше достижений российской науки.
«Грантополучатели РНФ, а это ведущие ученые нашей страны, традиционно принимают активное участие в ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс. Ежегодно РНФ поддерживает более 60 тысяч ученых, из которых 70% молодых, в том числе около 7 тыс. аспирантов и 6 тыс. студентов. И им всем есть что представить и о чем рассказать широкой аудитории. Это авангард научной мысли: именно они определяют, куда движется наука, а значит, и какой станет наша с вами жизнь в ближайшем будущем», — отметил генеральный директор РНФ.