Росконгресс совместно с РНФ будет популяризировать российскую науку

«Грантополучатели РНФ, а это ведущие ученые нашей страны, традиционно принимают активное участие в ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс. Ежегодно РНФ поддерживает более 60 тысяч ученых, из которых 70% молодых, в том числе около 7 тыс. аспирантов и 6 тыс. студентов. И им всем есть что представить и о чем рассказать широкой аудитории. Это авангард научной мысли: именно они определяют, куда движется наука, а значит, и какой станет наша с вами жизнь в ближайшем будущем», — отметил генеральный директор РНФ.