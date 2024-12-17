Несовершеннолетние брат и сестра помогали спасателям на пожаре в ТЦ в Витебске

Подростки придерживали спасателям лестницу для устойчивости, пока сотрудники МЧС поднимались на верхний этаж, чтобы эвакуировать людей через окна. Еще юноши помогли спасателям разворачивать пожарные рукава, а Виолетта помогала отводить потерпевших к машине скорой помощи. А затем еще школьники вместе с военнослужащими воинской части 5524 встали в оцепление вокруг торгового центра.