Несовершеннолетние брат и сестра помогали спасателям на пожаре в ТЦ в Витебске

Стало известно, что во время крупного пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске в ликвидации возгорания и его последствий поучаствовали подростки. О несовершеннолетних, которые помогали сотрудникам МЧС, рассказал местный ресурс «Витьбичи».
Когда загорелся торговый центр в Витебске, рядом оказались воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» воинской части 5524. Брат и сестра Матвей и Виолетта Титовы, а также их друг Андрей Козлов, во время пожара оказывали посильную помощь спасателям.
Несовершеннолетние помогли спасателям при ликвидации возгорания в ТЦ в Витебске. Фото: телеграм-канал «Витьбичи».
Подростки придерживали спасателям лестницу для устойчивости, пока сотрудники МЧС поднимались на верхний этаж, чтобы эвакуировать людей через окна. Еще юноши помогли спасателям разворачивать пожарные рукава, а Виолетта помогала отводить потерпевших к машине скорой помощи. А затем еще школьники вместе с военнослужащими воинской части 5524 встали в оцепление вокруг торгового центра.
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