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Лучшие фото 17 декабря

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Последствия разрушительного урагана «Шидо», обрушившегося на остров Майотта.

Источник: Reuters

Большие статуи Будды храма Ват Пхра Тхат Пха Сорн Кео в Кхао Хо, тайская провинция Пхетчабун.

Источник: Reuters

Ежегодная новогодняя иллюминация в токийском районе Роппонги.

Источник: AP 2024

Израильский патруль на так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, в городе Мадждаль-Шамс.

Источник: AP 2024

Презентация первого обновлённого состава поезда «Сапсан» с полной модернизацией отечественными компонентами в честь юбилея запуска поездов «Сапсан» на Белорусском вокзале в Москве. 15 лет назад, 17 декабря 2009 года, началось регулярное движение поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой.

Источник: РИА "Новости"

Старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов» у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. В ходе акции Деды Морозы поздравляют с наступающим Новым годом детей — пациентов больницы.

Источник: РИА "Новости"

Уборка мусора на пляже Чаупати в Мумбаи.

Источник: IMAGO/Hindustan Times/TASS

Изготовление глиняных скульптур в форме тигра в китайской провинции Шаньдун.

Источник: Li Haitao/VCG/TASS