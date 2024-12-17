Лучшие фото 17 декабря

Презентация первого обновлённого состава поезда «Сапсан» с полной модернизацией отечественными компонентами в честь юбилея запуска поездов «Сапсан» на Белорусском вокзале в Москве. 15 лет назад, 17 декабря 2009 года, началось регулярное движение поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой.