Лучшие фото 17 декабря

Последствия разрушительного урагана «Шидо», обрушившегося на остров Майотта.
Большие статуи Будды храма Ват Пхра Тхат Пха Сорн Кео в Кхао Хо, тайская провинция Пхетчабун.
Ежегодная новогодняя иллюминация в токийском районе Роппонги.
Израильский патруль на так называемой линии Альфа, которая отделяет контролируемые Израилем Голанские высоты от Сирии, в городе Мадждаль-Шамс.
Презентация первого обновлённого состава поезда «Сапсан» с полной модернизацией отечественными компонентами в честь юбилея запуска поездов «Сапсан» на Белорусском вокзале в Москве. 15 лет назад, 17 декабря 2009 года, началось регулярное движение поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой.
Старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов» у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. В ходе акции Деды Морозы поздравляют с наступающим Новым годом детей — пациентов больницы.
Уборка мусора на пляже Чаупати в Мумбаи.
Изготовление глиняных скульптур в форме тигра в китайской провинции Шаньдун.