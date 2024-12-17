Любителям путешествий на заметку: Компания Wizz Air запускает три новых рейса из Кишинёва по 20 евро в одну сторону

Wizz Air запустит три новых рейса из Кишинёва.
Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии трёх новых маршрутов из Кишиневского международного аэропорта. Со следующего лета пассажиры смогут летать в Ларнаку (Кипр), Барселону (Испания) и Вроцлав (Польша).
Как заявил пресс-секретарь авиакомпании Wizz Air Андраш Радо, оперативная база в Кишинёве пополнится ещё одним самолетом, который начнёт выполнять полёты с июля 2025 года.
— Мы также объявляем об обновлении частоты существующих маршрутов: добавятся один/два рейса в неделю, — сказал Андраш Радо.
В настоящее время компания обслуживает 16 маршрутов из 8 стран, пишет moldpres.md. С лета 2025 года Wizz Air будет выполнять 21 рейс по направлениям в 12 странах.