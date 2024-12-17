На Новой Портовой начали строительство дамбы

«Одна из важнейших точек роста городского строительства и благоустройства — территория с названием “Новая Портовая”. Мы совсем недавно, казалось бы, начинали, а сейчас здесь уже растут микрорайоны. Следующий очень нужный этап — строительство гидротехнического сооружения, первый участок которого планируется сдать в феврале», — сказал мэр Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что в дальнейшем набережную планируется благоустроить. «Когда-то депрессивная территория, заброшенная “промка” вырастет в красивейшие жилые комплексы. И мы стоим в начале нашей будущей, надеюсь, очень красивой и современной набережной Казани, которую полюбят жители и туристы», — отметил глава города.