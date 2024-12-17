На Новой Портовой начали строительство дамбы

«Одна из важнейших точек роста городского строительства и благоустройства — территория с названием “Новая Портовая”. Мы совсем недавно, казалось бы, начинали, а сейчас здесь уже растут микрорайоны. Следующий очень нужный этап — строительство гидротехнического сооружения, первый участок которого планируется сдать в феврале», — сказал мэр Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что в дальнейшем набережную планируется благоустроить. «Когда-то депрессивная территория, заброшенная “промка” вырастет в красивейшие жилые комплексы. И мы стоим в начале нашей будущей, надеюсь, очень красивой и современной набережной Казани, которую полюбят жители и туристы», — отметил глава города.
Длина всей дамбы составит 12 км. В рамках первого этапа будет построено сооружение протяженностью 2,6 км. Первые 210 м необходимы, чтобы защитить береговую линию и ускорить процесс введения в эксплуатацию жилых объектов. Следующие 2,4 км будут строить после получения финансирования. Для возведения дамбы частично изымут участки на улицах Поперечно-Кукушкинской, Меховщиков, Портовой, Магистральной, а также гаражи кооператива «Якорь». Демонтируют также стальные водопроводы, старую ливневую канализацию и сети освещения лодочной станции, рассказал директор ООО «ПЦ Град» Олег Шипилов — фирма проектировала дамбу.
Первые 210 м будут состоять из двух рядов стальных шпунтов и 105 тяг. Высота дальней от воды колонны составит 58 м по Балтийской системе высот, а ближней — 55 м. Разница в три метра сделана намеренно — в случае изменения погоды на Волге она позволит сдерживать волны. Между рядами шпунтов утрамбуют песок, а сверху засыплют щебень высотой 70 см. Его привезут с Урала.
Подпорная стенка типа «больверк» способна выдержать любое возникающее давление, в том числе нагромождение льда. Срок ее эксплуатации рассчитан на 50 лет. Олег Шипилов отметил, что строить дамбу важно именно сейчас, так как дальнейшие работы без нее на Новой Портовой будут тяжело осуществимы.
Как только дамба будет готова, ее начнут благоустраивать. В 2026 году планируется сдать первую очередь ЖК «Яналиф», к этому сроку завершат и первый участок набережной.
На будущей набережной по проекту Института развития Казани планируется организовать выход к воде с деревянными мостами и пляжем. На центральной площади появятся фонтан, событийная зона, амфитеатр, световые инсталляции и многое другое. Для горожан здесь планируют проводить занятия по скандинавской ходьбе, урбан-туры, беговые тренировки и экскурсии. А зимой на набережной будет елочный городок.
Заказчиком проекта является ГИСУ РТ, а генподрядчиком — ООО «Ядран Строй». Строительство ведется в рамках проекта модернизации Казанского речного порта. Ожидается, что проект масштабной застройки территории «Новая Портовая» будет реализован в полном объеме за 10 лет. Реновация стартовала осенью 2022 года.
Камила Вильданова.