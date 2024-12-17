SZA анонсировала альбом Lana роликом с Беном Стиллером

Соул- и R&B-исполнительница SZA представит свою долгожданную пластинку Lana — делюкс-версию ее лонгплея SOS (2022) — уже 20 декабря. Оригинальное издание получило «Грэмми» как «Лучший прогрессивный R&B-альбом».
Певица не раскрыла треклист студийника. Однако в своих соцсетях она поделилась видео, где актер, комик Бен Стиллер, едет в машине и подпевает ее песне Drive. Ожидается, что 20 декабря увидит свет полный клип на композицию.
Весной SZA заявила, что будет с нуля записывать Lana как отдельный проект после того, как несколько треков просочились в сеть. Летом артистка анонсировала полноформатник на фестивале BST Hyde Park в Лондоне.