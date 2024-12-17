Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

Инициатива была внесена на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В тот же день та же группа депутатов внесла проект об ужесточении административной ответственности за продажу детям никотиносодержащей продукции (увеличивает сумму штрафа для юрлиц до 2 млн руб.). 18 декабря Госдума рассмотрит его в первом чтении.