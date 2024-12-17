«Сапсаны» продолжат использовать после запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

«Сапсаны» продолжать использовать после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Правда, пока не решено, где будут эксплуатироваться эти поезда, так как вариантов много. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД Ивана Колесникова.
— «Сапсаны» не останутся без работы. У нас большая страна с огромной сетью. Мы не единожды подступали к вопросу, где бы он мог эксплуатироваться, и всегда идет спор, потому что вариантов много.
Данные поезда производит иностранная компания Siemens. Но, как отметил Колесников, последние 15 лет проводилась большая работа по модернизации «Сапсанов» под эксплуатацию в России. И вот недавно по итогам этой работы был представлен первый поезд с полной модернизацией отечественными компонентами.
— Этот опыт лег в основу формирования собственной инженерной школы, сейчас работающей над созданием нового высокоскоростного поезда, — добавил он.