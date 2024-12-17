Движение на трассе Пермь — Екатеринбург удалось частично восстановить

Речь идёт о дорожном заторе, который возник на федеральной трассе между двумя городами из-за дорожной аварии. Сайт perm.aif.ru сообщал, что движение на автодороге Пермь — Екатеринбург оказалось полностью перекрыто около 13 часов 17 декабря. Авария произошла в нескольких километрах от посёлка Ачит.