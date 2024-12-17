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Движение на трассе Пермь — Екатеринбург удалось частично восстановить

Оно было перекрыто по всем направлениям из-за ДТП.

Движение на трассе Перми — Екатеринбург удалось частично восстановить после полного перекрытия, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Речь идёт о дорожном заторе, который возник на федеральной трассе между двумя городами из-за дорожной аварии. Сайт perm.aif.ru сообщал, что движение на автодороге Пермь — Екатеринбург оказалось полностью перекрыто около 13 часов 17 декабря. Авария произошла в нескольких километрах от посёлка Ачит.

Сообщалось, что водителям рекомендуют двигаться в объезд. Спустя почти четыре часа стало известно, что движение на участке трассы частично восстановлено.

«Движение транспорта на 191 км федеральной автодороги “Пермь-Екатеринбург” частично восстановлено по одной полосе проезжей части», — сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Правоохранители также рассказали, что ДТП вызвавшее перекрытие, произошло между грузовыми автомобилями. Во время аварии никто из людей не пострадал.