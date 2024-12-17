В Перми начали проверку информации о ненадлежащем содержании роддома

Ранее в местных пабликах в соцсетях и в СМИ появилась информация, что рожениц в медучреждении в Перми размещают на кроватях в коридоре. Кроме того, из-за затяжного ремонта фасада здания палаты медучреждения переполнены. Также уточнялось, что рожениц на поздних сроках беременности не госпитализируют, а отправляют домой, ссылаясь на отсутствие свободных мест.