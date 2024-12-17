Дерево рухнуло на церковь в Каменецком районе из-за ураганного ветра

Так, в понедельник, 16 декабря, на Брестчине прошел фронт сильного ветра. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду в Барановичском и Лунинецком районах, 20 метров в секунду в Пинском, Каменецком и Ганцевичском районах, и доходили до 15 метров в секунду в Бресте, Пружанском и Ивацевичском районах. В МЧС констатировали, что из-за сильного ветра в области пострадали десять районов, где повреждены 70 зданий, в том числе жилые дома и сельский дом культуры.