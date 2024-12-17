Дерево рухнуло на церковь в Каменецком районе из-за ураганного ветра

В Каменецком районе дерево упало на церковь, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Так, в понедельник, 16 декабря, на Брестчине прошел фронт сильного ветра. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду в Барановичском и Лунинецком районах, 20 метров в секунду в Пинском, Каменецком и Ганцевичском районах, и доходили до 15 метров в секунду в Бресте, Пружанском и Ивацевичском районах. В МЧС констатировали, что из-за сильного ветра в области пострадали десять районов, где повреждены 70 зданий, в том числе жилые дома и сельский дом культуры.
Также в деревне Токари в Каменецком районе дерево рухнуло прямо на здание церкви. На место вызвали спасателей, которые распилили и убрали упавшие деревья.
— Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы, — прокомментировали в телеграм-канале облисполкома.
И упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе.
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