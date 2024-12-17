Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нефтекамске внезапно прекратили розыск 14-летнего школьника

В Башкирии свернули поиски 14-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамск свернули поиски 14-летнего школьника. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.

По данным ведомства, вчера, 16 декабря, в 06:30 мальчик ушел из дома и долго не возвращался обратно. Несколько минут сотрудники правоохранительных органов сообщили радостное известие.

— Мальчик найден. Все благополучно! Благодарим граждан за содействие! — заявили в МВД.

Где был школьник и почему так долго не выходил на связь — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.