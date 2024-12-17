В Нефтекамске внезапно прекратили розыск 14-летнего школьника

В башкирском городе Нефтекамск свернули поиски 14-летнего школьника. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.
По данным ведомства, вчера, 16 декабря, в 06:30 мальчик ушел из дома и долго не возвращался обратно. Несколько минут сотрудники правоохранительных органов сообщили радостное известие.
— Мальчик найден. Все благополучно! Благодарим граждан за содействие! — заявили в МВД.
Где был школьник и почему так долго не выходил на связь — не уточняется.
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