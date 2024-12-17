В Перми на трех автобусных маршрутах с 18 декабря добавят новые остановки

В Перми с 18 декабря по пути следования автобусных маршрутов № 7, № 49 и № 73 добавят новые остановки. Остановки обеспечат транспортную доступность жильцам новой жилой застройки.
Для маршрутов № 7 «М/р Верхняя Курья — ул. Попова» и № 49 «М/р Заозерье — Пермь-2» введут новую остановку «Закамский бор». Свое название она получила в честь природного охраняемого ландшафта между Верхней Курьей и кампусом ПНИПУ.
Новую остановку обустроили на перегоне между остановочными пунктами «ДОС» и «Ул. Лабинская». Она обеспечит транспортную доступность новой жилой застройки.
Для маршрута № 73 «М/р Заозерье — м/р Январский» остановочный пункт «Отворот на садовые участки» появится в районе дома на ул. Гайвинской, 92.
«Остановка вводится только при следовании автобусов из центра города», — дополнили в городском департаменте транспорта.
Первые автобусы-гармошки могут выйти на улицы Перми в феврале 2025 года. Они будут курсировать на наиболее загруженных маршрутах.