Все полосы ЗСД открыли для движения после массового ДТП. Первые столкновения — на видео

В «Магистрали Северной столицы» также напомнили, что при незначительных ДТП или поломках на скоростной автомагистрали необходимо принять крайнее правое положение и остановиться в полосе резервной остановки. Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе, какой является и платный ЗСД. «Фонтанка» не раз писала, что на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5−8 минут.