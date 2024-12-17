Какого числа будет самый короткий день в году и как зимнее солнцестояние отмечали славяне

Инти Райми — это древний инкский праздник, который отмечается в честь бога солнца Инти. Он проводился в Перу, особенно в городе Куско, в течение зимнего солнцестояния (обычно 21 июня) и символизировал возобновление солнечного света, плодородие и начало нового сельскохозяйственного цикла. Праздник был одним из самых важных и масштабных событий в инкской и культуре. С приходом испанских колонизаторов Инти Райми был частично подавлен, но традиции праздника сохранились и были адаптированы. Сегодня Инти Райми возрожден как культурное событие и привлекает туристов со всего мира. Празднование проходит в Куско и включает в себя реконструкции древних ритуалов, шествия и фестивали.