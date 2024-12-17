Омск охватила волна дистанционного мошенничества со счетчиками

Под предлогом проверки счетчика злоумышленники выманивают у жертв код из SMS-сообщения, который на самом деле приходит с портала Госуслуг. Получив доступ к личному кабинету, мошенники разворачивают схему по известному сценарию: предъявляют обвинения в финансировании терроризма или угрожают хищением денег.