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Омск охватила волна дистанционного мошенничества со счетчиками

Мошенники представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и просят сообщить код из смс.

Источник: Комсомольская правда

В Омске участились случаи дистанционного мошенничества под предлогом замены и поверки счетчиков. По информации представителей полиции, «ОмскВодоканала» и «Омскэнерго», звонки поступают от лиц, представляющихся сотрудниками этих организаций.

Под предлогом проверки счетчика злоумышленники выманивают у жертв код из SMS-сообщения, который на самом деле приходит с портала Госуслуг. Получив доступ к личному кабинету, мошенники разворачивают схему по известному сценарию: предъявляют обвинения в финансировании терроризма или угрожают хищением денег.

В результате жертвы, поддавшись панике, переводят средства на «безопасные» счета, оформляют кредиты или обналичивают сбережения. Суммы ущерба часто превышают миллион рублей.

Коммунальные службы напоминают, что официальные уведомления о поверке или замене счетчиков приходят почтой за несколько месяцев до срока. Информацию можно также найти в квитанциях, паспорте прибора или личном кабинете.

В ресурсноснабжающей организации напоминают, что не запрашивает личные данные и не требует плату за установку счетчиков. При возникновении подозрений следует звонить на горячую линию 8−800−220−02−20.

Полиция рекомендует немедленно завершать разговор и не разглашать конфиденциальные сведения, если вас просят перевести деньги, продиктовать коды из SMS или оформить кредит.