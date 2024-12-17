Омск охватила волна дистанционного мошенничества со счетчиками

В Омске участились случаи дистанционного мошенничества под предлогом замены и поверки счетчиков. По информации представителей полиции, «ОмскВодоканала» и «Омскэнерго», звонки поступают от лиц, представляющихся сотрудниками этих организаций.
Под предлогом проверки счетчика злоумышленники выманивают у жертв код из SMS-сообщения, который на самом деле приходит с портала Госуслуг. Получив доступ к личному кабинету, мошенники разворачивают схему по известному сценарию: предъявляют обвинения в финансировании терроризма или угрожают хищением денег.
В результате жертвы, поддавшись панике, переводят средства на «безопасные» счета, оформляют кредиты или обналичивают сбережения. Суммы ущерба часто превышают миллион рублей.
Коммунальные службы напоминают, что официальные уведомления о поверке или замене счетчиков приходят почтой за несколько месяцев до срока. Информацию можно также найти в квитанциях, паспорте прибора или личном кабинете.
В ресурсноснабжающей организации напоминают, что не запрашивает личные данные и не требует плату за установку счетчиков. При возникновении подозрений следует звонить на горячую линию 8−800−220−02−20.
Полиция рекомендует немедленно завершать разговор и не разглашать конфиденциальные сведения, если вас просят перевести деньги, продиктовать коды из SMS или оформить кредит.