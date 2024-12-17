Следствие отказало жене экс-мэра Сочи в посещении храма

Ранее следствие также отказалось вернуть иконы, изъятые при обыске, включая изображения святых Николая II и Матроны Московской. Кроме того, адвокат сообщила о петиции более чем ста жителей ЛНР и ДНР в поддержку Копайгородских, где отмечается их благотворительная деятельность.