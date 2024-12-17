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Следствие отказало жене экс-мэра Сочи в посещении храма

Следственный департамент МВД отклонил ходатайство защиты о разрешении находящейся под домашним арестом Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, посещать церковные службы. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Защитница приводит ответ руководителя следственной группы Ольги Коллер. В документе указано, что мера пресечения в виде домашнего ареста предполагает изоляцию фигурантки от общества и запрещает посещение людных мест, включая церкви.

По мнению адвоката, принятое решение нарушает права на свободу вероисповедания, закрепленного ст. 28 Конституции РФ. Как уточняет Елизавета Меткина, Янина Копайгородская является «воцерковленным человеком» и регулярно посещала воскресные службы вместе с детьми.

Ранее следствие также отказалось вернуть иконы, изъятые при обыске, включая изображения святых Николая II и Матроны Московской. Кроме того, адвокат сообщила о петиции более чем ста жителей ЛНР и ДНР в поддержку Копайгородских, где отмечается их благотворительная деятельность.

Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября, а его супруга находится под домашним арестом с 13 ноября. Следствие обвиняет их в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. Фигуранты вину отрицают, утверждая, что земельный участок предназначался для передачи донецкому благотворительному фонду «Мир детства».