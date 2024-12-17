Что будет для детей в Уфе в каникулы?

В концертном зале ГААНТ им. Ф. Гаскарова с 18 по 27 декабря, 4 и 5 января дают премьеру прошлого года — балет-сказку «Двенадцать месяцев». В часовом мюзикле, в котором соединились современная хореография и народные танцы, задействованы почти все артисты коллектива. Идея постановки в том, чтобы пробудить в детях интерес к легендам и сказкам, научить различать добро и зло, воспитать в них любовь к искусству танца.