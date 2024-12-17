Что будет для детей в Уфе в каникулы?

Традиционно декабрь и январь для детей — это время новогодних сказок и спектаклей. Артисты местных театров и гастролирующие труппы выбирают самые популярные истории, излагают их на новый лад и собирают аншлаги. Чем они порадуют уфимцев в этом году? UFA.AIF.RU собрал самую полную афишу.
Опять «Щелкунчик»?
Театр оперы и балета
Билеты на балет «Щелкунчик» раскупили еще в сентябре за 30 минут после опубликования афиши. Редкие одиночные билеты можно найти за… 4500 ₽! Зато с 3 января можно прийти в этот же театр на музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити» — билеты на нее доступны.
Башдрамтеатр им. М. Гафури
С 22 декабря 2−3 раза в день для детей здесь дают сказку по мотивам В. Коростылева «Вовка в тридевятом царстве». Сказка в программе театра продлится до 7 января. Анонса к спектаклю нет, но постановка премьерная. Вполне вероятно, можно получить массу эмоций от шуток лентяя Вовки, переведенных на башкирский язык.
Театр кукол
Новогодняя программа в новом театре начинается 20 декабря. Для детей здесь ставят «Приключение белых мышей» и «Щелкунчика». Также есть спектакль для детей до 3 лет «Что такое Новый год?». 26 декабря состоится шоу ростовых кукол «Лесная ярмарка Деда Мороза», а 27-го — «Волшебные приключения игрушек».
С 28 декабря репертуар разнообразит спектакль «Снеговик и Солнышко». Театр работает даже 31 декабря, а в каникулы посмотреть новогодние представления можно вплоть до 10 января. Одно расстраивает: билеты остались только на спектакль на башкирском языке и на представления после 9 января.
ГКЗ «Башкортостан»
Если не успели приобрести билеты на «Щелкунчика» в Башопере или Театре кукол, можно посмотреть версию этого спектакля в исполнении гастролеров на сцене Государственного концертного зала. Правда, постановка идет один день 26 декабря. А с 23 декабря по 7 января здесь заявлена сказка «Новогодние приключения куницы».
Старые добрые истории
Русдрам
Сказки в 2-х действиях «Волшебник изумрудного города» или «Дюймовочка и принц», а также «Снежная королева» пройдут в Русском драмтеатре. К слову, это единственный театр, где в программе предусмотрены новогодние спектакли не только для детей, но и для взрослых, за что отдельное спасибо!
Национальный молодежный театр им. М. Карима
Новогодняя программа этого театра одна из самых богатых. С 16 декабря более 10 разных историй артисты играют сразу на двух сценах: «Новогодние приключения Длинноуха», «Две Бабы-Яги», «Новый год наоборот», «Сказание о семи батырах», «Зимняя небылица», «Аладдин», «Чиполлино», «Рассказы Альфии», «Золушка», «Айболит и Бармалей». Спектакли нон-стоп идут до 30 декабря. Детские постановки покажут еще 2 и 3 января: «Играем Пушкина: Царевна — Лебедь» и «Волшебная мельница».
Ансамбль им. Гаскарова
В концертном зале ГААНТ им. Ф. Гаскарова с 18 по 27 декабря, 4 и 5 января дают премьеру прошлого года — балет-сказку «Двенадцать месяцев». В часовом мюзикле, в котором соединились современная хореография и народные танцы, задействованы почти все артисты коллектива. Идея постановки в том, чтобы пробудить в детях интерес к легендам и сказкам, научить различать добро и зло, воспитать в них любовь к искусству танца.
Дом Актера
Театр юного зрителя на сцене Дома актера покажет музыкальную сказку «Морозко», которая в их репертуаре уже с 2017 года. Правда, спектакль будет всего 2 дня: 29 декабря и 5 января.
Дом культуры Республиканского дома народного творчества
С 20 по 28 декабря и со 2 по 6 января здесь покажут спектакль «Бременские музыканты». В музыкальной сказке задействованы самодеятельный коллектив «Табын» и народный артист РБ Ильнур Лукманов.
Новые сказки о главном
Детская филармония (ДК УЗЭМИК)
Редкий спектакль с присутствием символа нового года — змеей. «Новогодние приключения змейки Шери» — это современная сказочная история: здесь представлены и виртуальный мир, танцевальные и цирковые номера, игры со зрителями. Спектакли пройдут 27 и 29 декабря, 4 и 5 января.
Театр юного зрителя
Одна из немногих премьер сезона — музыкальная история «Настоящий папа». Хитрая Лиса и простоватый Волк захотели «честно» разбогатеть, украв золотое яйцо. Но их планам не суждено сбыться — из украденного яйца вылупляется не курочка-несушка, а Петушок. С этого момента начинаются чудеса: горячая сыновья любовь и бесконечная нежность пробуждают в Волке родительские чувства. Он с удовольствием становится для Цыпленка настоящим папой. А у Лисы появляется новый план… Спектакли в расписании 21,22, 28, 29 декабря, а также 2 и 3 января.
Городской дворец культуры
С 22 декабря по 5 января здесь можно посмотреть спектакль «Тайна тридевятого царства» с участием новогодних персонажей, богатырей и других сказочных героев. Дети почувствуют себя юными блогерами, путешествующими по страницам любимых сказок, где их ждут забавные приключения, неожиданные повороты и важные уроки о дружбе и единстве.
Гастроли любимых героев
ГКЗ «Башкортостан»
25 ростовых кукол, цирковые трюки, спецэффекты — все это обещают в новогоднем представлении «Елка телеканала Мульт» по мотивам популярных анимационных фильмов. Хотя, из опыта прошлых лет, такие сборные мероприятия обычно не оправдывают ожидания. Но что не случается под Новый год!
Конгресс-Холл «Торатау»
Здесь детей порадуют постановкой «Кубок Деда Мороза». Часовая сказка о спорте и победе добра над злом пройдет с 20 декабря по 6 января.
Дворец молодежи
Пожалуй, самая популярная площадка в каникулы. За новогодние выходные здесь покажут три гастрольных спектакля с любимыми мультгероями современной малышни. 5 января — спектакль «Щенки спасатели», 6 января — «Три кота» (кроме того, они побывают еще в Туймазах и в Стерлитамаке), 7 января — «Фикси-шоу». Организаторы обещают веселое, развлекательное и познавательное шоу.
Уфа-Арена
Для любителей фигурного катания в «Уфа-Арене» 7 января пройдет ледовое шоу «Золушка» с участием олимпийских чемпионов Натальи Бестемьяновой, Андрея Букина и Аделины Сотниковой. В воздушных номерах заняты артисты цирка.