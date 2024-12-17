Ректору РАНХиГС предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»

С 2018 года Комиссаров был генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей». За это время организация стала крупнейшей в стране социальной экосистемой, состоящей из 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов, интересов и профессий, объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России и более чем 150 стран мира.