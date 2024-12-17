Как обновилась Уфа к 450-летию в 2024 году

Несколько предшествующих этому лет уфимцы были вынуждены «местами» терпеть неудобства, связанные со строительными ограждениями, перекрытием дорог, прокладкой или заменой коммуникаций. Несмотря на привычный скепсис и недовольство горожан, время доказало, что эти «страдания» большей частью были не напрасны. Рассказываем, что появилось в Уфе в юбилейный 2024 год.
Глобальный апгрейд
Важной частью юбилейных мероприятий стало масштабное благоустройство Уфы. По данным мэрии, согласно программе комплексной модернизации городской среды за год уложено более 50 тыс. квадратных метров гранитной плитки, обновлены фасады десятков зданий в центре города. В рамках программы «Чистое небо» на «гостевых» улицах модернизированы сети наружного освещения — назойливо висящие над головами провода и кабели убраны под брусчатку.
В преддверии юбилея заметно обновился «зелёный каркас» Уфы — проведён снос ветхих и перестойных деревьев с замещением их крупномерами. По данным мэрии, всего высажено символическое число деревьев — 45 тыс., при этом предпочтение отдавалось традиционным уфимским липам. Только вдоль главных улиц — Ленина, К. Маркса, Чернышевского, Новомостовой, Коммунистической и Октябрьской Революции — их появилось 450. На улице Ленина опробовано новое в уфимской практике направление — сезонные скверы с элементами ландшафтного дизайна: массивные кадки с набором многолетних растений и мини-кустарников (их закуплено более 600). Помимо этого, на центральных улицах появились «дизайнерские» скамейки и малые архитектурные формы.
Выполнено «юбилейное» благоустройство парков им. Гафури, «Кашкадан», Лесоводов Башкирии, Нефтехимиков, Дёмского, сада им. Аксакова, а также многочисленных скверов. Самым грандиозным «зелёным» проектом стало «Уфимское ожерелье» — 70-километровый кольцевой маршрут вело- и пешеходных дорожек, проложенных через самые зелёные зоны и вдоль рек.
Дворцы спорта и культуры
К 450-летию столицы приурочили ввод новых объектов городской и дорожной инфраструктуры. Главный из них — Восточный выезд, крупнейший инфраструктурный проект в ПФО, соединивший федеральные трассы М-7 и М-5. Обновился и увеличил пропускную способность международный аэропорт «Уфа» им. Мустая Карима.
В юбилейном году введены в эксплуатацию Центр фехтования РБ, комплекс сооружений для гребного слалома, а также крупнейший в Европе многофункциональный центр — Дворец борьбы (сразу же после открытия принявший несколько солидных, в том числе международных форумов).
К круглой дате была приурочена и реконструкция крупных учреждений культуры. Так, завершена реконструкция со строительством нового здания Башкирского театра кукол (в результате его площадь увеличилась втрое!), а перед зданием появился необычный сквер с копиями архитектурных жемчужин России. Стартовала реконструкция бывшего кинотеатра «Победа», который является объектом культурного наследия. Недавно он передан Уфимскому ТЮЗу — пока актёры работают в здании бывшего ЖЭУ.
Кроме того, в 2024 году обновлены фасады 19 объектов культурного наследия. По словам мэра Ратмира Мавлиева, это рекорд: в предыдущие годы удавалось обновить максимум по четыре объекта. Всего ремонт и реставрация коснулись 23 старинных зданий.
Новую жизнь получил и уникальный исторический объект — старинная водонапорная башня у Мусульманского кладбища. Её подсветили, вокруг уложили тротуарную плитку, установили скамейки, наружное освещение и… три юрты. После передачи городу начнётся реставрация башни.
Ложка дёгтя
Между тем по разным причинам к юбилею не удалось завершить ряд инфраструктурных объектов, имеющих для Уфы первостепенное значение. Крупнейший из них — Южный обход со строительством моста через р. Белую в Кузнецовском затоне, реконструкцией ул. Пугачёва и развязки с ул. Генерала Рыленко. Сроки завершения работ периодически переносятся, горожане продолжают стоять в пробках, проклинать власти и писать жалобы. То же касается «старого» моста через Белую — полностью завершить строительство планируется в 2025 году.
Из-за проблем с проектной документацией пришлось отложить реконструкцию главного символа Уфы — памятника Салавату Юлаеву. Работы начнутся только в будущем году, реставрации подлежит сама скульптура, её основание и курган.
Далёк от реализации и самый дорогостоящий объект — республиканский госпиталь ветеранов войн. Дискуссия с выбором площадки затянулась, пока объект на стадии проектирования. На будущий год отложен и ввод в эксплуатацию долгожданной школы в Кузнецовском затоне, а ситуация с математическим лицеем-интернатом, который обещали построить ещё в 2023 г., и вовсе зависла. Не удалось получить и финансирование реконструкции Госцирка — в лучшем случае она начнётся в 2026 году.
Но больше всех не повезло улице Октябрьской революции, которую гостям планировали презентовать как полупешеходный «Арбат». Пока здесь выполнен только ремонт дорожного покрытия (которое вскоре опять придётся вскрывать для прокладки коммуникаций). Многочисленные объекты культурного наследия пребывают в печальном состоянии, многие из них на грани уничтожения. Не нашли средств и на одно из культовых зданий дореволюционной Уфы — доходный дом Видинеева на одной из самых «гостевых» улиц — К. Маркса. Оно неумолимо разрушается, но даже разговоры о начале его реставрации уже смолкли.
При этом, если большинство «юбилейных» перемен горожане встретили с одобрением, то качество благоустройства многие сочли спорным. Так, часть уфимцев возмущены повсеместным замещением асфальта тротуарной плиткой — из-за низкого качества её укладки и связанных с этим неудобствами. Много обращений к власти было и по поводу массовой вырубки зелёных насаждений — горожане жаловались, что молодые крупномеры — не адекватная замена деревьям-ветеранам.
Были недовольства и новаторскими подходами к озеленению: далеко не все усмотрели эстетику в кадушечных растениях и пластиковых «скверах», посчитав эту сезонную «красоту» признаком «аульного мышления» и дурновкусия. Возникает резонный вопрос: доживут ли эти кадушки с их содержимым до будущей весны и не банальный ли это «отмыв»? А сквер с «морской» тематикой и бассейнами в стиле отельного аквапарка, чужеродно воткнутый перед классически строгим фасадом кинотеатра «Родина», и вовсе вынудил общественников обратиться с протестом в мэрию.
В целом по цифрам финансирования юбилей Уфы претендует на топ самых низкобюджетных: по данным мэрии, из федерального, республиканского и городского бюджетов на него было предусмотрено около 20 млрд руб. Для сравнения: празднование 450-летия вхождения башкирских земель в состав России обошлось более чем в 67 млрд руб. (в ценах 2007 г.).