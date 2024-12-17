Как обновилась Уфа к 450-летию в 2024 году

Но больше всех не повезло улице Октябрьской революции, которую гостям планировали презентовать как полупешеходный «Арбат». Пока здесь выполнен только ремонт дорожного покрытия (которое вскоре опять придётся вскрывать для прокладки коммуникаций). Многочисленные объекты культурного наследия пребывают в печальном состоянии, многие из них на грани уничтожения. Не нашли средств и на одно из культовых зданий дореволюционной Уфы — доходный дом Видинеева на одной из самых «гостевых» улиц — К. Маркса. Оно неумолимо разрушается, но даже разговоры о начале его реставрации уже смолкли.