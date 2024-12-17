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Фуникулер в Нижнем Новгороде временно изменит режим работы

С 29 декабря по 1 января часы работы будут сокращены.

Кремлевский фуникулер в Нижнем Новгороде временно изменит расписание работы в последние дни декабря. Об этом сообщает управление делами правительства Нижегородской области.

С 29 до 31 декабря фуникулер будет работать с 10 до 18 часов, а 1 января — с 14 часов до девяти вечера. В остальные дни подъемник будет работать в штатном режиме — с 10 до 21 часа.

Напомним, кремлевский фуникулер открылся в Нижнем Новгороде 15 сентября. Подъемник призван стать новым туристическим маршрутом и укрепить связь между двумя знаковыми туристическими локациями столицы Приволжья — Нижегородским кремлем и улицей Рождественской. Ранее «Комсомолка» публиковала репортаж с открытия фуникулера.