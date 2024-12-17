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Ани Лорак выпустила клип на композицию «Мужчина мой»

Поп-певица Ани Лорак представила видео на песню «Мужчина мой». Композитором трека выступил Виктор Дробыш, а автором лирики — Михаил Гуцериев. Режиссером ролика стал Юджин.

Источник: Звук

Поп-певица Ани Лорак представила видео на песню «Мужчина мой». Композитором трека выступил Виктор Дробыш, а автором лирики — Михаил Гуцериев. Режиссером ролика стал Юджин.

В ролике Лорак предстает в различных роскошных образах, позируя в автомобиле и рядом с ним, в антураже Египта, современной вечеринки и так далее.

«Клип больше обращен к мужчинам. Женщина-мечта, женщина-сказка, женщина-огонь призвана вдохновлять сильный пол на прекрасные поступки», — описала работу сама артистка.

В мае звезда выпустила ироничный клип на сингл «Танцы».