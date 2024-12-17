Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана

Так, белорусский лидер в Омане посетил важные для развития торгово-экономического сотрудничества объекты, в том числе порт и СЭЗ «Сохар». Порт, построенный в 2002-м расположен к юго-востоку от Ормузского пролива, на берегу Оманского залива. Здесь обрабатывают свыше 1 миллиона тонн морских грузов в неделю и примерно 3,5 тысячи судов в год. СЭЗ «Сохар» образовали в 2010-м вблизи порта. За это время сюда было привлечено инвестиций на сумму свыше 26 миллиардов долларов. Что позволило СЭЗ стать одной из наиболее динамичных и успешных промзон региона Залива.