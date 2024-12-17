Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря во время рабочего визита в Султанат Оман посетил порт и свободную экономическую зону «Сохар», сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер в Омане посетил важные для развития торгово-экономического сотрудничества объекты, в том числе порт и СЭЗ «Сохар». Порт, построенный в 2002-м расположен к юго-востоку от Ормузского пролива, на берегу Оманского залива. Здесь обрабатывают свыше 1 миллиона тонн морских грузов в неделю и примерно 3,5 тысячи судов в год. СЭЗ «Сохар» образовали в 2010-м вблизи порта. За это время сюда было привлечено инвестиций на сумму свыше 26 миллиардов долларов. Что позволило СЭЗ стать одной из наиболее динамичных и успешных промзон региона Залива.
Александру Лукашенко провели подробную экскурсию по территории порта и СЭЗ, проинформировав об особенностях работы и размещенных там предприятиях, а также о логистических преимуществах и инфраструктуре. На повестку вынесли возможность задействовать местные ресурсы для развития сотрудничества Беларуси и Омана, в том числе в сфере поставок и реэкспорта белорусской продукции. Говорилось также и о перспективах создания совместных предприятий. Еще белорусский президент посетил крупное предприятие — производителя полимерной продукции.
— С интересом ознакомился с инфраструктурой и возможностями глубоководного порта и свободной экономической зоны «Сохар». Эти объекты являются подлинными жемчужинами Омана, губернаторства Северная Аль-Батина и нового пути «Север — Юг», — написал Александр Лукашенко в Книге почетных гостей.
Лукашенко посетил в Омане порт и СЭЗ «Сохар». Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Также лидер республики выразил уверенность в том, что порт и СЭЗ «Сохар» станут надежной стартовой площадкой для кооперации Беларуси и Омана.
А после посещения порта и свободной экономической зоны белорусский лидер еще осмотрел форт Сохар — одну из ключевых достопримечательностей региона.
Во время посещения Сохара Александру Лукашенко подарили памятный подарок — корабль с золотыми парусами, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Макет чудесного корабля дополнит экспозицию Дворца Независимости.
Кроме того, Александр Лукашенко обратился к папе римскому Франциску, сказав про личную встречу.
Еще ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты.