Родителям тоже надо отдыхать: Как на зимние праздники в Кишиневе будут работать детсады

В столичной мэрии сообщили, как будут работать детские сады на зимние праздники.
Детские сады столицы будут работать по обычному графику, за исключением 25 декабря, а также 1, 7 и 8 января. Эти дни являются официальными выходными, сообщили в примарии.
В столице детские сады работают с 07:00 до 19:00, а в пригородах график работы устанавливается дошкольными учреждениями индивидуально.
31 декабря 2024 г.: 7:00 — 17:00.
24 декабря 2024 г. и 6 января 2025 г.: 7:00 — 16:00.
По запросу родителей, которые не смогут забрать детей в указанное время, будут организованы дополнительные группы.
Родителям напоминают о запрете на сбор денег на покупку подарков, украшений