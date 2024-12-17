Родителям тоже надо отдыхать: Как на зимние праздники в Кишиневе будут работать детсады

Родителям напоминают о запрете на сбор денег на покупку подарков, украшений и т. п. Организация сладких столов, использование петард и фейерверков в детсадах также запрещены. Доступ родителей в помещения зависит от эпидемиологической обстановки, соблюдение правил гигиены обязательно.