В Башкирии появился Совет по развитию здравоохранения при главе республики. Об этом на своей личной странице рассказал руководитель региона.
Учрежденный совет будет представлять собой консультативный орган, в который вошли главные врачи ведущих клиник Башкирии, главы муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных надзорных ведомств, представители научных организаций, общественных объединений и некоммерческих структур.
Заседания совета будут проводиться не менее четырех раз в год. Первое, например, состоялось уже сегодня. Обсуждалось оказание первичной медпомощи, лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в республике, строительство новых медобъектов, обеспеченность кадрами.
— В рамках Совета будем стараться максимально оперативно реагировать на острые вопросы и системно работать над тем, чтобы качество оказания медицинской помощи в Башкортостане только росло, — заверил Радий Хабиров.
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