Пушка из льда станет главным украшением «Омской крепости» на Новый год

Настоящим украшением «Омской крепости» станет ледяная пушка с гербом Омска. Также уже строятся горки как для взрослых, так и для юных омичей. А большая 15-ти метровая ель уже установлена и ждет своего звездного часа. Также силами омских мастеров были изготовлены фигуры ангелов, которые будут украшены светодиодной нитью.