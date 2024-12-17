Пушка из льда станет главным украшением «Омской крепости» на Новый год

31 декабря 2024 года на территории «Омской крепости» омичей и гостей города ждет насыщенная культурная программа. Подробно о мероприятиях главной новогодней локации в эфире телеканала «Россия-1» рассказала Ольга Еремена — начальник отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности департамента культуры города Омска.
Она отметила, что сейчас творческие коллективы заканчивают приготовления к празднику, идет финальная примерка костюмов и репетиции. Для выступления на главной городской елке омскими дизайнерами сшито 50 уникальных нарядов, которые создадут праздничную атмосферу и по-настоящему новогоднее настроение.
Настоящим украшением «Омской крепости» станет ледяная пушка с гербом Омска. Также уже строятся горки как для взрослых, так и для юных омичей. А большая 15-ти метровая ель уже установлена и ждет своего звездного часа. Также силами омских мастеров были изготовлены фигуры ангелов, которые будут украшены светодиодной нитью.
Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 27 декабря, начало в 16:00. Здесь будут работать тематические мастерские. Омичи смогут испечь фирменный новогодний пряник, погрузиться в театрализованную постановку или купить необычный сувенир.
А в новогоднюю ночь, начиная с 23:00 на территории крепости начнется новогодняя программа. Будет представлена обширная культурная программа: новогоднее караоке, выступление творческих коллективов. На площади будет установлен большой экран, на котором можно буде услышать праздничное поздравление Президента страны Владимира Путина.
Праздничная программа будет проходить до 3 часов ночи, в 2 часа ночи омичей будут ждать автобусы. Напомним, что распоряжением мэра Омска на территории, где будут проходить народные гуляния будет ограничена продажа спиртного.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых интересных новогодних локациях, которые будут доступны омичам в дни празднования Нового 2025-го года.