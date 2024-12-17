Военный комиссар Москвы рассказал о досрочном завершении призыва

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников. Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи. Молодые люди в Москве все чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста», — отметил Локтев.