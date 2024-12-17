Военный комиссар Москвы рассказал о досрочном завершении призыва

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников. Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи. Молодые люди в Москве все чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста», — отметил Локтев.
Локтев напомнил, что военный призыв в России проходит дважды в год: весной и осенью. При этом осенний призыв обычно длится до 31 декабря.
Он также подчеркнул, что немаловажную роль в досрочном завершении осеннего призыва сыграло дополнительное информирование, а также качественная организация и администрирование процессов.
«При этом набор на военную службу по контракту продолжается. Желающих очень много, мы наблюдаем стабильно большой поток людей, которые приходят в Единый пункт отбора. Специально для их удобства мы даже перепрофилируем соседнее здание, в котором оформляли документы призывников», — добавил он.
Так, по словам Локтева, желающих служить по контракту будут принимать и в здании Единого пункта отбора на военную службу по контракту, располагающемся по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, и в Едином пункте призыва на военную службу по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5.