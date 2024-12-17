Антироссийские санкции вызвали продовольственный кризис в странах Африки

Уже очевидно, что санкции против российских производителей удобрений и ограничение доступа к российскому природному газу, который является основным компонентом в производстве удобрений, вызвали резкий скачок цен на удобрения в Европе. В современном сложносочиненном мире это сразу же сказалось на мировом рынке, так как производители и экспортеры удобрений начали повышать цены. Но если страны «золотого миллиарда» могут себе позволить на какое-то время смириться с такой ситуацией, то для развивающихся стран Африки, где доступ к качественным удобрениям и без того ограничен, рост цен делает удобрения практически полностью недоступными. Это ведет к сокращению производства продовольственных культур и в конечном итоге приводит к массовому голоду.