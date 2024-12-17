Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Спортивной». Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении говорится, что во вторник, 17 декабря, на станции метро «Спортивная» случился инцидент с пассажиром. В пресс-службе обратили внимание на то, что на несколько минут останавливалось движение поездов по Автозаводской линии. Уточняется, что сейчас метро Минска работает в штатном режиме, движение восстановлено. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
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