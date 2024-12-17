В новогодние праздники в Башкирии четыре дня подряд нельзя будет купить алкоголь

В Башкирии на новогодние праздники в 2025 году на четыре дня ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.
На территории региона будет действовать запрет на продажу в магазинах 3, 4 и 5 января с 17:00 и до 10 часов утра. То есть 3 января, например, купить спиртное можно будет с 10 утра и до 17:00. 6 января также вводится запрет на продажу алкоголя после 17:00 и до 23:00.
Таким образом, ограничения вводятся на четыре дня подряд и сугубо на торговлю в магазинах. В барах и ресторанах можно будет приобрести спиртные напитки.
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