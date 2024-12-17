Краснопутиловская доехала? В Петербурге начали планировать долгожданную развязку

Распоряжение КГА опубликовано накануне. Комитет дает задание разработать проект планировки для нескольких объектов в одном комплексе: развязка на пересечении Краснопутиловской и железнодорожных путей перегона «Автово» — «Нарвская», сама Краснопутиловская на участке от Автовской до пр. Народного Ополчения и улица Червонного казачества от Стачек до Краснопутиловской. Срок — до 1 декабря 2025 года, инициатор — дирекция транспортного строительства.
Протяженность участка Краснопутиловской, по заданию, — 1,3 км, из них эстакада — 685 метров, количество полос движения — от 4 до 6. Плюс два эстакадных съезда.
«Фонтанка» много раз рассказывала об огромных пробках, которые образуются на железнодорожном переезде в створе Краснопутиловской улицы. Путепровод в этом месте кочует и одной программы Смольного в другую, в том числе предлагалось строить его по концессии. Летом КРТИ заявлял, что намерен заключить контракт на проектирование до конца 2024 года.
При этом недавно администрация города заявила о приоритетном перечне из пяти путепроводов. Развязки на Краснопутиловской в нем нет.