Краснопутиловская доехала? В Петербурге начали планировать долгожданную развязку

«Фонтанка» много раз рассказывала об огромных пробках, которые образуются на железнодорожном переезде в створе Краснопутиловской улицы. Путепровод в этом месте кочует и одной программы Смольного в другую, в том числе предлагалось строить его по концессии. Летом КРТИ заявлял, что намерен заключить контракт на проектирование до конца 2024 года.