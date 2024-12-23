Ведущий «Модного приговора» призвал не выкидывать обвесы на сумки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал не выкидывать обвесы на сумки. Об этом он написал Telegram-канале.
«Модная Заметка. Украшайте и обвешивайте не только свои сумки, но и самих себя! Носите бусы, колье и броши поверх верхней одежды — тренчи, куртки и пальто зазвучат по-новому!» — написал Рогов.
Накануне ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов посоветовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.
Несколько недель назад стилист сообщил, что самый модный трикотаж сезона — дедушкин свитер с орнаментом. По словам Александра Рогова, носить этот элемент гардероба можно с джинсами, брюками, нарядными юбками и трениками. Он также призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер.