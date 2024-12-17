Правила безопасности аттракционов в Беларуси хотят изменить после ЧП на «Лебедях» в парке Челюскинцев

В МЧС обратили внимание, что сейчас в Беларуси эксплуатируются аттракционы, более 70% из которых отработали назначенный срок службы. А большая часть аттракционов и вовсе отработали по два и более срока, то есть в два и три раза больше отведенных 7 — 10 лет.