Правила безопасности аттракционов в Беларуси хотят изменить после ЧП на «Лебедях» в парке Челюскинцев

В Беларуси могут измениться правила безопасности на аттракционах. Соответствующий проект постановления МЧС вынесен на общественное обсуждение, информирует Национальная правовой интернет-портал.
Так, обсуждаются изменения в Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (№ 67 от 27 декабря 2019-го), необходимость которых возникла по результатам технического расследования причин аварии на аттракционе «Лебеди» в парке Челюскинцев в Минске.
В МЧС обратили внимание, что сейчас в Беларуси эксплуатируются аттракционы, более 70% из которых отработали назначенный срок службы. А большая часть аттракционов и вовсе отработали по два и более срока, то есть в два и три раза больше отведенных 7 — 10 лет.
Чтобы минимизировать риски ЧП на «старых» аттракционах, предлагается продлевать их дальнейшую эксплуатацию по результатам техдиагностирования на срок не более 12 месяцев. И также не будут продлевать сроки службы аттракционам, которые отработали три и более срока, а сразу выводить их из эксплуатации и утилизировать.
Документ также предлагает проводить техосвидетельствование аттракционов, которые отработали назначенный срок службы. И проверять стационарные аттракционы, которые размещены на новом месте. Экспертизу будут проводить эксперты в области промбезопасности Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности.
Общественное обсуждение, организованное МЧС, будет проходить на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 декабря 2024-го.
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