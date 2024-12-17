В Ростовской области планируют запустить производство беспилотников

В 2025 году в Ростовской области планируют ввести в эксплуатацию площадку по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на заседании инвестиционного совета, который прошел 17 декабря в Новочеркасске под руководством врио губернатора региона Юрия Слюсаря.
Новое предприятие должны открыть на территории Аксайского района. Инициатором проекта выступила компания «Робоавиа», куратором выступает министерство промышленности и энергетики Дона.
Объем инвестиций в создание предприятия должен составить 752,1 млн рублей. Ожидаемые налоговые отчисления в будущем — 425,8 млн рублей в год. На производственной площадке намерены открыть 266 рабочих мест со средними зарплатами около 75 тысяч рублей.
К этому моменту проект уже получил положительное заключение экспертизы. Ранее были приобретены необходимые земельные участки, также договорились об энерго- и газоснабжении объекта.
Напомним, накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону изобрели устройство для подавления БПЛА.