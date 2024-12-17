В Ростовской области планируют запустить производство беспилотников

В 2025 году в Ростовской области планируют ввести в эксплуатацию площадку по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на заседании инвестиционного совета, который прошел 17 декабря в Новочеркасске под руководством врио губернатора региона Юрия Слюсаря.