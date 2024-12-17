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ГПК: очередь на границе Беларуси с Литвой может вырасти 17 декабря

Госпогранкомитет предостерег о росте очередей на границе Беларуси с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном комитете предупредили о вероятности роста очереди на границе Беларуси с Литвой 17 декабря.

Как пояснили в ведомстве, вероятность роста очередей на белорусско-литовской границе возникла в связи с работами по управлению технической инфраструктурой, которые запланировали в погранпереходах Литвы. Работы будут проводиться до 23.00 часов и могут сопровождаться кратковременными сбоями в работе таможенных информсистем.

Отмечается, что это может спровоцировать снижение пропускной способности пунктов пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси). ГПК не исключил также возможный рост очередей транспортных средств. На момент написания статьи въезда в Литву ожидали свыше 1100 грузовиков.

Тем временем правила безопасности аттракционов в Беларуси хотят изменить после ЧП на «Лебедях» в парке Челюскинцев.

А премьер Головченко сказал вузам пересмотреть политику подготовки кадров.