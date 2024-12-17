ГПК: очередь на границе Беларуси с Литвой может вырасти 17 декабря

Как пояснили в ведомстве, вероятность роста очередей на белорусско-литовской границе возникла в связи с работами по управлению технической инфраструктурой, которые запланировали в погранпереходах Литвы. Работы будут проводиться до 23.00 часов и могут сопровождаться кратковременными сбоями в работе таможенных информсистем.