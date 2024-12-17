На Дону в этно-хуторе Старозолотовском стал доступен бесплатный аудиогид

На знаковых местах в хуторе Старозолотовском были установлены указатели с QR-кодами. Они помогут всем желающим запустить бесплатный аудиогид, который проведет экскурсию по этническому хутору. Проект реализован Сбером совместно с хутором Старозолотовским на базе HiFi-стриминга Звук.
Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Андрей Сдобников, всего несколько десятилетий назад никто не мог представить, что в хутор будут приезжать большие группы туристов, а международная ассоциация признает его одним из самых красивых в мире.
— Мы также рады внести небольшой вклад в развитие этно-хутора и надеемся, что аудиогиды позволят узнать его историю еще большему количеству людей, — отметил Андрей Сдобников.
Фото: Евгений Чистяков.
Отметим, что почти 25 лет назад Старозолотовский находился на грани исчезновения. А сегодня сюда приезжают гости из разных регионов — в дни праздников населенный пункт могут посетить до нескольких тысяч туристов. И своему возрождению хутор обязан усилиям местных жителей, администрации и семье Али и Ирины Узденовых.
— Для нас важно сохранить Старозолотовский, его традиции и историю для следующих поколений. Мы рады, что сегодня этому могут способствовать новые технологии. Аудиогиды позволят рассказать о маленьком казачьем хуторе пользователям из разных уголков России и других стран. Гид также будет нам в помощь, когда в Старозолотовском большой наплыв туристов. Ведь это, прежде всего, хутор, где живут люди, и вопрос распределения потока гостей для нас очень значим, — поделилась сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» Ирина Узденова.
Аудиогид уже был представлен широкой публике. Для юных участников также прошел детский экологический квест и мастер-класс по созданию традиционных казачьих кукол.