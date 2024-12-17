На Дону в этно-хуторе Старозолотовском стал доступен бесплатный аудиогид

— Для нас важно сохранить Старозолотовский, его традиции и историю для следующих поколений. Мы рады, что сегодня этому могут способствовать новые технологии. Аудиогиды позволят рассказать о маленьком казачьем хуторе пользователям из разных уголков России и других стран. Гид также будет нам в помощь, когда в Старозолотовском большой наплыв туристов. Ведь это, прежде всего, хутор, где живут люди, и вопрос распределения потока гостей для нас очень значим, — поделилась сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» Ирина Узденова.