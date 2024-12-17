В 95 лет умерла экс-главный редактор «Ленфильма» Нелли Машенджинова

Под руководством Машенджиновой у Ленинградской школы кино начался новый этап. Вместе с тем, на смену пришли новые талантливые кинодеятели. В период управления редактора в студии появились такие известные ленинградские режиссеры, как Александр Сокуров, Сергей Овчаров, Константин Лопушанский и другие.