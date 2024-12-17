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В 95 лет умерла экс-главный редактор «Ленфильма» Нелли Машенджинова

Нелли Машенджинова занимала должность главного редактора «Ленфильма» в 1980 годы. Женщина умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Под руководством Машенджиновой у Ленинградской школы кино начался новый этап. Вместе с тем, на смену пришли новые талантливые кинодеятели. В период управления редактора в студии появились такие известные ленинградские режиссеры, как Александр Сокуров, Сергей Овчаров, Константин Лопушанский и другие.

В тот же период дебютировал как постановщик Виктор Аристов, после чего появилась Мастерская Первого и экспериментального фильма (ПИЭФ). Главный редактор работала на многих картинах, ставших лицом современного «Ленфильма».

Отпевание Нелли Николаевны Машенджиновой состоится в пятницу, 20 декабря, в Иоанновском монастыре в 11:00.