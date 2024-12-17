В этой связи Кириллов критиковал США за отсутствие надлежащего государственного контроля за такими исследованиями. Помимо Украины американская сторона использовала и другие страны для своих экспериментов с инфекциями, добавлял генерал-лейтенант. Среди таковых он называл Нигерию, где работали четыре американские лаборатории, и откуда потом при подозрительных обстоятельствах распространилась оспа обезьян. Кириллов также обвинял США в том, что те поставляют в Нигерию фальшивые препараты от ВИЧ, которые на самом деле не лечат заболевание.