Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну

«Это значит, что все действия, связанные с получением визы, включая заполнение документов, будут производиться в режиме онлайн в любое время суток и в любом месте в мире», — добавил министр, пояснив, что и сама виза будет не штампом или стикером, помещенным в паспорт, а файлом-изображением, который можно будет скачать на смартфон, планшет или компьютер, и который надо будет продемонстрировать на паспортном контроле при въезде в страну.