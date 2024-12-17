Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну

«Начиная с 1 января 2025 года, система электронных виз заработает во всех 94 посольствах и генеральных консульствах Таиланда во всем мире», — заявил на пресс-конференции глава таиландского внешнеполитического ведомства Марит Сангиемпхонг.
«Это значит, что все действия, связанные с получением визы, включая заполнение документов, будут производиться в режиме онлайн в любое время суток и в любом месте в мире», — добавил министр, пояснив, что и сама виза будет не штампом или стикером, помещенным в паспорт, а файлом-изображением, который можно будет скачать на смартфон, планшет или компьютер, и который надо будет продемонстрировать на паспортном контроле при въезде в страну.
Для оформления электронной визы необходимо будет зайти на сайт, заполнить и отправить анкету, приложив сканы необходимых документов, рассказал он.
Глава МИД Таиланда отметил, что система построена на передовых информационных технологиях, обеспечивающих как оперативное рассмотрение и выдачу виз, так и безопасность и необходимый иммиграционный контроль.
«Визовая система связана с базами данных иммиграционной полиции Таиланда и информация о получателе электронной визы заносится в них автоматически», — отметил Сангиемпхонг.
«Переход к электронным визам — это наш ответ на постоянный рост количества иностранных граждан, посещающих Таиланд, и на стабильный рост въездного туризма в нашу страну после пандемии. Новая система значительно облегчает и упрощает процесс получения таиландской визы и является отражением нашего намерения приветствовать в Таиланде всех, кто желает посетить нашу страну», — заключил он.
Также выступивший на пресс-конференции генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Воравут Пхонгпрапапхан отметил, что система электронных виз работала в ограниченном тестовом режиме в нескольких таиландских посольствах за рубежом с 2019 года, поэтому МИД Таиланда не ожидает серьезных сбоев в системе после ее повсеместного введения в действие.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как переход к электронным визам повлияет на безвизовый режим въезда в Таиланд на 60 дней, которым в настоящее время пользуются туристы из России и еще 92 стран мира, он пояснил, что оформление через систему электронных виз будет обязательным только для тех лиц, кто собирается въехать в Таиланд по визам, а не по безвизовому режиму.
«Тем, кому нужна туристическая виза, именно виза, нужно будет получать ее через электронную систему. Безвизовый въезд, которым пользуются сейчас 93 страны — это отдельная система, она остается в действии. Кроме того, у нас много категорий виз, помимо туристических, и все эти визы будут теперь выдаваться через электронную систему», — сказал он.
Пхонгпрапапхан также отметил, что безвизовый въезд регулируется решениями таиландского правительства и двусторонними соглашениями Таиланда с рядом государств (в том числе с Россией — ред.), и в рамках полномочий правительства или изменений в двусторонних договорах его условия могут меняться, в то время как электронная визовая система сохраняет все разрешенные таиландским законодательством категории виз, переводя процесс их оформления в онлайновую систему.
Выступавшие на пресс-конференции руководители подразделений консульского департамента МИД Таиланда объяснили присутствующим дипломатам и журналистам, каким образом в новой системе будет производиться оплата визового сбора: система электронных виз будет подключена к цифровому порталу таиландского коммерческого банка Kasikorn (K-Bank) и оплата будет производиться онлайн-платежом.
Посольство Таиланда В России разместило на своем сайте объявление о переходе на электронную визовую систему с 07.00 по московскому времени 1 января 2025 года. В объявлении говорится, что для всех граждан, проживающих в Российской Федерации, предусмотрена оплата визового сбора наличными долларами США в течение 14 дней после получения заявителем через интернет документа, подтверждающего выдачу таиландской электронной визы.
Заявки на действующие в настоящее время «бумажные» визы-стикеры, вклеиваемые в паспорт, будут приниматься таиландской дипмиссией в России только до 24 декабря, говорится в объявлении.