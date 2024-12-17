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Нацбанк предупредил о мошенничестве в интернете от имени Альфа-банка и МТБанка

Нацбанк сказал белорусам про мошенничество в интернете от имени двух банков.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк предупредил о мошенничестве в интернете от имени Альфа-банка и МТБанка. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

В сообщении сказано, что под видом МТБанка аферисты предлагают белорусам оформить потребительский кредит под низкую ставку. Она указана в 9,99% годовых. Отмечается, что все сделано таким образом, чтобы объявление выглядело максимально убедительно. Однако мошенников выдает фишинговая ссылка, которая должна стать ловушкой для доверчивых пользователей.

Кроме того, в пресс-службе сообщили еще об одном мошенничестве. Для него аферистами используется «Банк для бизнеса», который якобы является проектом Альфа-Банка. Так, мошенники предлагают ИП «официально начать получать расчеты» через Samsung Pay, а также Apple Pay.

«Но не обманывайтесь! Это никак не связано с настоящим Альфа-Банком», — сказано в сообщении.

Уточняется, что под указанными обещаниями скрывается очередная попытка выманить персональные данные для того, чтобы использовать их в мошеннических целях.

Тем временем мошенники создали видео с главой Белоруснефти, используя искусственный интеллект.

Кроме того, мы писали, что белоруска назло мужу продала дорогой внедорожник в 120 раз дешевле его стоимости.

А еще в Минске вор вынес 13 000 рублей из квартиры на 13 этаже, проникнув через балкон.