Нацбанк предупредил о мошенничестве в интернете от имени Альфа-банка и МТБанка

Кроме того, в пресс-службе сообщили еще об одном мошенничестве. Для него аферистами используется «Банк для бизнеса», который якобы является проектом Альфа-Банка. Так, мошенники предлагают ИП «официально начать получать расчеты» через Samsung Pay, а также Apple Pay.