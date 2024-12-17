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Последние новости к вечеру 17 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 декабря 2024 года.

При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

В результате взрыва на Рязанском проспекте погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Бомба сработала дистанционно. СК возбудил дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

Источник: ТАСС

Из-за разлива нефтепродуктов во всей Анапе введен режим ЧС. Оперативный штаб устраняет последствия: задействованы силы служб спасения и МЧС, казаки и волонтеры. Ранее в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера.

Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Матвиенко назвала «мусорную реформу» провальной, подчеркнув, что вместо прогресса произошла деградация. Регоператоры, получающие огромные доходы, фактически никому не подотчётны, а система переработки и утилизации отходов так и не выстроена.

Госдума приняла закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Источник: РИА "Новости"

Госдума одобрила законопроект о возвращении Ростову в Ярославской области исторического названия — Ростов Великий. Инициативу поддержала общественность и правительство.

Сильнейшее землетрясение произошло в Вануату

Источник: Michael Thompson

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Вануату, в 30 км от столицы Порт-Вила. Спустя шесть минут последовал толчок 5,5. Есть разрушения и погибшие. Сильные толчки ощутили 73 тыс. человек, включая 36 тыс. жителей столицы.