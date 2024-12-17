Последние новости к вечеру 17 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 декабря 2024 года.
При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
В результате взрыва на Рязанском проспекте погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Бомба сработала дистанционно. СК возбудил дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов
Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»
Матвиенко назвала «мусорную реформу» провальной, подчеркнув, что вместо прогресса произошла деградация. Регоператоры, получающие огромные доходы, фактически никому не подотчётны, а система переработки и утилизации отходов так и не выстроена.
Госдума приняла закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума одобрила законопроект о возвращении Ростову в Ярославской области исторического названия — Ростов Великий. Инициативу поддержала общественность и правительство.
Сильнейшее землетрясение произошло в Вануату
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Вануату, в 30 км от столицы Порт-Вила. Спустя шесть минут последовал толчок 5,5. Есть разрушения и погибшие. Сильные толчки ощутили 73 тыс. человек, включая 36 тыс. жителей столицы.