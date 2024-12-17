В Арзамасе реконструируют церковь Живоносного источника

Храму уже 230 лет, его возвели на месте старой каменной церкви. Храм признан объектом культурного наследия федерального значения. Историческое здание сохранилось в первозданном виде, но требует реконструкции. Поручение о проведении реставрации дал премьер-министр Михаил Мишустин. Работы идут в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».