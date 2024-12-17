В Арзамасе реконструируют церковь Живоносного источника

В городе Арзамасе Нижегородской области приступили к реставрации церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник». Она расположена главной площади города — Соборной, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «УК “Саровско-Дивеевский кластер”».
Храму уже 230 лет, его возвели на месте старой каменной церкви. Храм признан объектом культурного наследия федерального значения. Историческое здание сохранилось в первозданном виде, но требует реконструкции. Поручение о проведении реставрации дал премьер-министр Михаил Мишустин. Работы идут в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
К реставрации уже приступили: демонтировали иконы, идёт расчистка деревянных полов, устанавливаются строительные леса.
Работы будут идти до 2026 года.
Ранее мы писали о том, что при реставрации храма в селе Выездное нашли православную святыню — хоругвь на бархате.