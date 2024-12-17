В Новочеркасске открыли сквер и памятник в честь героев СВО

— Наша задача — идти вперед, побеждать, устраивать мирную жизнь после победы. Нужно сохранить память о героях. Открытие сквера и мемориала — это как раз пример сохранения памяти, которая должна быть в наших сердцах, — отметил Юрий Слюсарь.