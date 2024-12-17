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В Новочеркасске открыли сквер и памятник в честь героев СВО

В Новочеркасске открыли сквер имени братьев Воробьевых и мемориал, посвященный героям СВО.

Источник: Комсомольская правда

17 декабря Новочеркасске, на территории сквера имени Алексея и Антона Воробьевых, открыли мемориал в честь погибших бойцов СВО. В церемонии приняли участие мать погибших героев-близнецов Наталья Воробьева и врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новый сквер благоустроили на проспекте Баклановском. На территории высадили деревья, установили скамейки, смонтировали освещение и установили интерактивный стенд. Центром стал памятник, посвященный памяти погибших участников специальной операции.

— Очень тяжело подобрать правильные слова в присутствии вас, Наталья Ивановна, — матери, которая потеряла двух сыновей. Можно только поклониться и поблагодарить за воспитание защитников Отечества, — сказал Юрий Слюсарь.

Врио главы региона добавил, что братья Воробьевы напоминают героев Великой Отечественной войны.

— Очень хотел бы, чтобы для молодежи ваши дети стали примером. Чтобы о них помнили, и чтобы росли такими же самоотверженными, героическими, любящими Родину, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, близнецы Алексей и Антон учились Южно-Российском политехническом университете, потом вместе служили в армии. Они оба подписали контракт и стали бойцами Росгвардии, а после начала СВО отправились защищать интересы Родины.

В последнем бою Алексей защитил колонну военной техники и сослуживцев, перекрыв противнику дорогу танком. Антон находился в другой боевой машине. Он также погиб, сражаясь с врагом.

Мама героев поблагодарила за сохранение памяти о ее детях.

— Очень приятно. Всегда здесь будут люди. Постоянно приходят дети с учителями, приходят грамотные граждане. Я провожу уроки мужества, — рассказала Наталья Воробьева.

Потом Юрий Слюсарь ознакомился с работой электронного стенда, предложил дополнить сквер и памятник мемориальной табличкой.

— Наша задача — идти вперед, побеждать, устраивать мирную жизнь после победы. Нужно сохранить память о героях. Открытие сквера и мемориала — это как раз пример сохранения памяти, которая должна быть в наших сердцах, — отметил Юрий Слюсарь.

В Ростовской области будут делать все, чтобы увековечить имена защитников Отечества. Также планируется работа по оказанию помощи ветеранам СВО, семьям бойцов и действующей армии.