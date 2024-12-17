В Новочеркасске открыли сквер и памятник в честь героев СВО

17 декабря Новочеркасске, на территории сквера имени Алексея и Антона Воробьевых, открыли мемориал в честь погибших бойцов СВО. В церемонии приняли участие мать погибших героев-близнецов Наталья Воробьева и врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Новый сквер благоустроили на проспекте Баклановском. На территории высадили деревья, установили скамейки, смонтировали освещение и установили интерактивный стенд. Центром стал памятник, посвященный памяти погибших участников специальной операции.
— Очень тяжело подобрать правильные слова в присутствии вас, Наталья Ивановна, — матери, которая потеряла двух сыновей. Можно только поклониться и поблагодарить за воспитание защитников Отечества, — сказал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что братья Воробьевы напоминают героев Великой Отечественной войны.
— Очень хотел бы, чтобы для молодежи ваши дети стали примером. Чтобы о них помнили, и чтобы росли такими же самоотверженными, героическими, любящими Родину, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, близнецы Алексей и Антон учились Южно-Российском политехническом университете, потом вместе служили в армии. Они оба подписали контракт и стали бойцами Росгвардии, а после начала СВО отправились защищать интересы Родины.
В последнем бою Алексей защитил колонну военной техники и сослуживцев, перекрыв противнику дорогу танком. Антон находился в другой боевой машине. Он также погиб, сражаясь с врагом.
Мама героев поблагодарила за сохранение памяти о ее детях.
— Очень приятно. Всегда здесь будут люди. Постоянно приходят дети с учителями, приходят грамотные граждане. Я провожу уроки мужества, — рассказала Наталья Воробьева.
Потом Юрий Слюсарь ознакомился с работой электронного стенда, предложил дополнить сквер и памятник мемориальной табличкой.
— Наша задача — идти вперед, побеждать, устраивать мирную жизнь после победы. Нужно сохранить память о героях. Открытие сквера и мемориала — это как раз пример сохранения памяти, которая должна быть в наших сердцах, — отметил Юрий Слюсарь.
В Ростовской области будут делать все, чтобы увековечить имена защитников Отечества. Также планируется работа по оказанию помощи ветеранам СВО, семьям бойцов и действующей армии.