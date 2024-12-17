Министр образования Иванец заявил про перебор подготовки айтишников в Беларуси

Иванец отметил, что подобное говорит об инерционности, пояснив, что нужны были именно данные специалисты, однако прошло четыре-пять лет и стало видно, «что каждый инженер должен быть фактически IT-специалистом, но по своему прикладному направлению». Кроме того, он подчеркнул, что по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, лесное хозяйство, в стране в 1,5−2 раза меньше специалистов готовится, чем востребовано перечисленными отраслями.